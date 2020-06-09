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فن

كورونا يصيب أحد أفراد أسرة الفنان سامي مغاوري

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري عن إصابة معتز مغاوري ابن عم والده وأحد المخرجين في مسرح الشباب بفيروس كورونا المستجد.

حيث نشر كريم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي"انستجرام " مقطع فيديو، طلب كريم مغاوري الدعاء لمعتز مغاوري وطلب من متابعيه الحذر.

يذكر أن أخر أعمال سامي مغاوري كانت مع مسلسل "اللعبة" الي عرض في شهر رمضان الماضي.

اللعبة تدور أحداثه في أجواء صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي "مازو"، و"وسيم" حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.


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