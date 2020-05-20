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فن

مسلسل اللعبة الحلقة الأخيرة.. أحمد فهمي صاحب تحدي شيكو وهشام ماجد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بدأت الحلقة الاخيرة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر،  بكشف شيكو وهشام ماجد عن الشخص الغريب الذي يتحداهما، ويكتشفان انه الفنان احمد فهمي، وفعل هذا انتقاما منهما، بعد ما فعلوه به في المدرسة منذ 29 عاما.

 وقتل "فهمي" نفسه عندما وجد انهما لا يتذكرانه بعد كل هذا.

مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية منذ شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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