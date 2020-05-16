مسلسل اللعبة الحلقة ٢٦.. هشام ماجد يفوز بالتحدي

بدأت الحلقة ٢٦ من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بفوز مازو الذي يجسده شيكو بالتحدي بعدما سرق 2 مليون من بنك.





وعلى الجانب الاخر رفد وسيم الذي يجسده شيكو ا من الفندق الذي يعمل فيه بسبب تقصيره في العمل.





مسلسل "اللعبة " تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.





المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.



