الإسكندرية تنفذ 27 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة وتسترد 6551 مترا..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، وعلى مدار يومين متتاليين، حملات مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة تعديات علي أملاك الدولة، تمكنت خلالها من استرداد مسطح 6551 م2.





وتم خلال الحملات تنفيذ القرارات الصادرة من هيئة الملاحة البحرية وعددها 27 قرار لسنة 2020، وهي عبارة عن مباني وإشغالات مقامة بمنطقة المدابغ والكائنة أمام نقطة الورديان بشارع المكس بنطاق حي غرب.





وقامت الجهات المختصة بتسليم الأرض بعد الانتهاء من إزالة كافة المباني المخالفة المقامة إليها إلي هيئة الملاحة البحرية.





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