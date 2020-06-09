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أخبار العالم

ما نشرته رويترز غير دقيق.. مصدر سعودي لـ صدى البلد : لم نتخذ قرارا بخصوص موسم الحج هذا العام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:50 م
موسم الحج هذا العام
موسم الحج هذا العام - المسجد الحرام
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ميـــس رضــا

أوضح مصدر سعودي أن ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية حول السماح بموسم الحج لهذا العام فى ظل ظروف كورونا غير دقيق .


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وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن السلطات السعودية لم تتخذ أي قرارات حول عمل موسم الحج هذا العام على خلفية ارتفاع حالات الإصابة  سواء بتحديد أعداد معينة، مشيرًا  إلى أن المملكة ماضية بحسم وعزم  للقضاء على الفيروس من خلال جملة من الإجراءات الاحترازية المشددة. 


وكانت وكالة "رويترز" البريطانية ذكرت الاثنين، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المملكة العربية السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك لتتمكن السلطات من السيطرة على عملية تفشي الوباء.


ونقلت عن مصدرين مطلعين، قولها إن قيادات المملكة تفكر في السماح بأعداد رمزية من الحجيج هذا العام، مع فرض بعض الشروط الأخرى، مثل حظر كبار السن وإجراء فحوصات طبية إضافية.


وأضافت نقلا عن مصدر ثالث، أن السلطات السعوية تعتقد أنه قد تسمح لعدد يقدر بنحو 20% من فقط من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة.


وأشارت المصادر الثلاثة إلى أن بعض المسئولين لا يزالون يضغطون من أجل إلغاء موسم الحج المنتظر حلوله في أواخر يوليو المقبل.


وقالت الوكالة إن عدد الحجاج يصل إلى حوالي 2.5 مليون شخص، بينما تصل إيرادات المملكة إلى 12 مليار دولار سنويا.


وسجلت المملكة العربية السعودية، ارتفاعا ملحوظًا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد رغم محاولاتها الحثيثة لتطويق فرص انتشاره والعودة عن بعض القرارات التى تسهم فى القضاء عليه.


وأعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 108571 حالة.


وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1815 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافاة 76339 حالة.


وأضافت: الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632.


وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

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