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رياضة

نتيجة تجاوزاته.. محامي حمدي النقاز يوضح سبب الشكوى الجديدة ضد رئيس الزمالك .. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:06 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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حسام الحارتي

قال أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، إن الشكوي الجديدة ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور جاءت بسبب التجاوزات.


وأضاف أنيس بن ميم في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم تقديم كافة تصريحات رئيس نادي الزمالك للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


وأوضح أن لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي ستنظر في شكوى حمدي النقاز ضد رئيس الزمالك عقب ترجمة كافة التصريحات وتقديمها.


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وتابع :"الاتحاد الدولي أكد صحة الأوراق التي قدمها النقاز في الشكوى الأولى ".


وأكد أن المحكمة الرياضية هي المسئولة حاليا عن أزمة نادي الزمالك وحمدي النقاز .


وأتم :" الزمالك لم يقدم أي مستندات لمحاميه لكسب الدعوى حتى الآن ".

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