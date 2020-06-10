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رياضة

أحد أكبر أندية مصر .. ريكاردو: الخسارة أمام الأهلي ليست جريمة .. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:48 ص
ريكاردو المدير الفني
ريكاردو المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي
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حسام الحارتي

قال ريكاردو المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، إن الخسارة أمام النادي الأهلي أحد أكبر الأندية المصرية ليست جريمة كما يعتقد البعض.


وأضاف ريكاردو في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس ، أن المنتخب المصري كان يضم أفضل اللاعبين خلال الأعوام الماضية.


وتابع:" تألق الأهلي ووجود سبعة 7 من لاعبيه في منتخب مصر سبب تتويج المنتخب ببطولة أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي".


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وأكد أن قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، يقدمان أداء أكثر من رائع قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.


وأوضح ريكاردو أن الدوري المصري من أقوى الدوريات على مستوى العالم ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى. 

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