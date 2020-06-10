أحد أكبر أندية مصر .. ريكاردو: الخسارة أمام الأهلي ليست جريمة .. فيديو

قال ريكاردو المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، إن الخسارة أمام النادي الأهلي أحد أكبر الأندية المصرية ليست جريمة كما يعتقد البعض.





وأضاف ريكاردو في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس ، أن المنتخب المصري كان يضم أفضل اللاعبين خلال الأعوام الماضية.





وتابع:" تألق الأهلي ووجود سبعة 7 من لاعبيه في منتخب مصر سبب تتويج المنتخب ببطولة أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي".





اقرأ أيضا.. كواليس خطيرة في أزمة محمد صلاح مع المنتخب المصري





وأكد أن قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، يقدمان أداء أكثر من رائع قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأوضح ريكاردو أن الدوري المصري من أقوى الدوريات على مستوى العالم ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.