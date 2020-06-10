الحلم سيصبح حقيقة.. برلماني يكشف معلومات عن استاد النادي المصري الجديد.. فيديو

قال محمود حسين وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، إن حلم أبناء مدينة بورسعيد، أصبح حقيقة، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء الاستاد الجديد، والبدء في تنفيذه بأسرع ما يمكن.





وأضاف محمود حسين ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن استاد النادي المصري الجديد سيقام، في نفس مكان الاستاد القديم الموجود حاليا، والذي سيتم هدمه على أن يكون الملعب الجديد بسعة 12 ألف متفرج وتتوافر به أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب الرياضية كما سيشمل فندقا ومولا تجاريا.





كما أوضح محمود حسين، أن الرئيس السيسي وافق أيضًا، على إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق المدينة، على أن تظهر للنور فى موعد أقصاه 24 شهرا.



