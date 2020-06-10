من أجل ثنائي الوداد المغربي.. الزمالك يضحي بأوناجم.. فيديو

أكد الإعلامي هانى حتحوت، أن الزمالك عرض على نظيره، الوداد المغربي، بعقد صفقة تبادلية، يحصل الأبيض من خلالها على الثنائى محمد الناهيري ووليد الكرتي مقابل الإستغناء عن محمد أوناجم.
وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن الزمالك سيتفاوض مع الوداد لـ ضم الثنائي، وليد الكرتي ومحمد الناهيري، مقابل انتقال محمد أوناجم إلى النادي المغربي، في صفقة تبادلية ، مع دفع مبلغ مالي.
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وأوضح هانى حتحوت أن الزمالك يرغب بشدة فى التعاقد مع الثنائى، الكرتى والناهيري، نظرا للمستوي المميز الذى قدماه هذا الموسم قبل توقف النشاط.