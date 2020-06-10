أطلقتها مصر لتأمينات الحياة.. وثيقة "معاش بكرة" في أكثر من 100 فرع للبنك الأهلي المصري

أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين والرائدة في مجال تأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وثيقة "معاش بكرة" حصريًا لعملاء البنك في أكثر من 100 فرع للبنك بنهاية شهر يونيو 2020، وذلك في إطار الشمول المالي وحرصًا منها على توفير منتجات تلبي متطلبات واحتياجات جميع شرائح المجتمع.





وقد تم إطلاق وثيقة "معاش بكره" نتاجًا لاتفاقية التأمين البنكي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وهي وثيقة متميزة وفريدة من نوعها ولها العديد من المميزات التي تجعلها أحد أهم الحلول والمنتجات التأمينية التي تتوافر في السوق لما بها من مميزات لا توجد في أي وثيقة أخرى، بالإضافة إلى أنها توفر مزايا وتسهيلات متعددة غير موجودة في أي وثيقة أخرى.





وفي هذا السياق، صرح الأستاذ باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين: "نسعى لنشر الوعي بالشمول المالي بين مختلف فئات المجتمع، والإسهام بقوة في تنفيذ هذا الشمول على أرض الواقع مما يتطلب التوسع في قنوات التواصل مع العملاء المستهدفين، ليس فقط إلكترونيًا وإنما أيضًا تواصلًا مباشرًا، وهو ما يحققه التواجد في فروع البنك الأهلي المصري. وأضاف أن التعاون الإستراتيجي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري يتيح إفادة كبيرة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين من خلال وثيقة "معاش بكره" التي تمنحهم وأسرهم تأمينًا ومعاشًا بالعديد من المميزات غير المسبوقة".





ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: "تتميز وثيقة "معاش بكره" بالمرونة طبقًا لاختيارات العملاء والتي يتم تحديدها استنادًا إلى احتياجاته وخططه المالية من 500 جنيه كحد أدنى إلى 60 ألف جنيه كحد أقصى للوثيقة، وتمنح العملاء الحرية التامة في اختيار مدة البرنامج التأميني الخاص بهم".





علاوة على ذلك، لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة "معاش بكره" لكافة الأعمار (التي تترواح بين 18 عامًا و59 عامًا) ومبالغ التأمين، كما لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية، ويتم استلام الوثيقة خلال دقائق مباشرة من أي فرعٍ من فروع البنك الأهلي المتوافرة فيها الوثيقة.





وأشار د. عبد العزيز أنه أصبح من الممكن استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على الخدمات التأمينية والسداد عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني وتشمل الموقع الرسمي للشركة وتطبيق الهاتف المحمول، ومن خلال المحافظ الإلكترونية، و خدمات فوري المتاحة على ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك الأهلي المصري.





وتقدم الوثيقة مبلغًا تقاعديًا للعميل ويكون له عدد من الاختيارات والتي تكون خاصة عند بلوغه سن الاستحقاق (50 أو 55 أو 60 أو 65 عامًا) عن طريق صرف المعاش إما دفعة واحدة أو على دفعات شهرية لمدة 10 سنوات أو 15 سنة.





وتدخل الوثيقة سحبًا نصف سنويٍ؛ بجائزة قدرها 75٪ من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقًا للشروط الأساسية المتفق عليها.







