AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لجنة برلمانية توافق على خطة التنمية والموازنة العامة لوزارة السياحة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
وافقت لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم و التطهير للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها و إطلاق مبادرة " مصر واجهة نظيفة ".

وشددت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي و الفندقي و كذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن و المناطق السياحية والأثرية.

ودعت اللجنة لإجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى و كذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير وخصاصا في كيفية استخدام المواد المطهرة.

وأوصت اللجنة بضرورة الاسراع في اصدار قانون تنظيم السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال والعمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة و التابعة للمجلس الأعلى للآثار و الانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة وخصوصا بعد آخر زيادة الرسوم على تلك التذاكر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على جدول اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة 2020/2021

منها اتفاق قرض بـ 50 مليون دولار.. طاقة النواب تناقش موازنة وزارة البترول

لجنة بالبرلمان تناقش موازنتي وزارتي الزراعة والري للعام المالي 2020 /2021

في اجتماعاتها الأحد والإثنين.. اتصالات النواب تناقش موازنات القومي لتنظيم الاتصالات والبريد

القوى العاملة بالبرلمان تناقش موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.. غدا

نشاط مكثف بمجلس النواب بداية من غد.. اجتماعات باللجان النوعية لمناقشة الموازنة الجديدة للوزارات والهيئات.. واستئناف مناقشة مشروعات القوانين بحضور الوزراء

ترشيحاتنا

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

بعد تزايد حالات كورونا بهما.. رسالة من متحدث الصحة السعودية لسكان الرياض وجدة

بدون أدوية.. 5 فوائد مذهلة لمشروب أوراق المانجو.. تحارب السكرى وضغط الدم

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج

ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في اللغة العربية «القراءة» للثانوية العامة

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات كيا بيجاس 2020 خلال شهر يونيو

صدمتها بالسيارة بالخطأ.. أم تتسبب في مصرع طفلتها ذات الـ19 شهرًا

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية