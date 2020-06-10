لجنة برلمانية توافق على خطة التنمية والموازنة العامة لوزارة السياحة

وافقت لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها.





جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم و التطهير للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها و إطلاق مبادرة " مصر واجهة نظيفة ".





وشددت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي و الفندقي و كذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن و المناطق السياحية والأثرية.





ودعت اللجنة لإجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى و كذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير وخصاصا في كيفية استخدام المواد المطهرة.





وأوصت اللجنة بضرورة الاسراع في اصدار قانون تنظيم السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال والعمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة و التابعة للمجلس الأعلى للآثار و الانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة وخصوصا بعد آخر زيادة الرسوم على تلك التذاكر.