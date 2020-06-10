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روبوت لخدمة مرضى كورونا.. طالب بجامعة المنصورة: الروبورت استغرق شهرا لتنفيذه

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:42 م
روبوت لخدمة مرضى
روبوت لخدمة مرضى كورونا
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نورهان رأفت
قال محمد عبد الرحمن، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، على خلفيه ابتكاره روبوت لخدمة مرضى كورونا، إنه مهتم من قبل ابتكاره بالبرمجيات وعمل في أكثر من مشروع برمجي تابع للجامعة.


وأضاف محمد عبد الرحمن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن فكرة الروبوت تأتي من منطلق المساهمة في تقليل احتكاك الأطقم الطبية بالمرضى وتقليل العدوى.


وأشار إلى أن المشروع استغرق ما يقرب من شهر لتنفيذه بالتعاون مع جامعة المنصورة، وتمويل كامل منها.


وأوضح عبد الرحمن أن الروبوت يتميز بالتواصل الصوتي مع المرضى، في حالة أراد المريض التواصل مع الطبيب، دون حاجة لاحتكاك المريض بالطاقم الطبي.


وتابع: "الروبوت مجهز بكاميرا "واي فاي" لقيادته من الطبيب للمريض"، لافتا إلى أن الجامعة تدرس حاليا إنتاج عدد كبير منه بتمويل منها لباقي مستشفيات الجمهورية.

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