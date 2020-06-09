رئيس جامعة المنصورة: إضافة 150 سريرًا للحالات الصعبة من مصابي كورونا.. فيديو

كشف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل جديدة حول أوضاع مصابي فيروس كورونا في المحافظة.





وقال عبد الباسط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئولتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع مستقرة وتسير الأمور بشكل جيد فيما يخص مصابي فيروس كورونا المستجد.





وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أنه خلال الأسبوع المقبل سنضيف 150 سريرا من أجل المرضى ذوى الحالات الصعبة بكورونا.





وأكد عبد الباسط أنه لا يوجد لدينا تكدس فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه استقبلنا طفلا من أم مصابة بفيروس كورونا.