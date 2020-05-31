AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للتعايش مع كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد المرحلة الأولى لتصنيع 50 بوابة تعقيم ذاتي

الأحد 31/مايو/2020 - 04:09 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
Advertisements
همت الحسينى
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد المرحلة الأولى من تصنيع بوابات التعقيم الذاتى الالكترونية والتي سيتم نشرها على بوابات الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية  وتضم المرحلة الأولى 50 بوابة تعقيم ذاتى الكترونية.

أقرأ ايضا :

ورافق رئيس الجامعة خلال تفقد المرحلة الأولى  كلا من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الكابتن هيثم البدويهى  مدير القرية الأولمبية.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة أن الانتهاء من المرحلة الأولى لتصنيع بوابات التعقيم يأتي فى اطار توجهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد K(COVID-19) والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والأشخاص المترددين على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية.

أقرأ ايضا:

وأضاف الدكتور محمود المليجى أن تم اعداد لجنة عليا للإشراف على تصنيع البوابات التعقيم الذاتى بمواصفات قياسية لتوفير الحماية للأفراد داخل الجامعة فى اطار خطة الدولة للتعايش مع الفيروس وتكثيف إجراءات أعمال التطهير والتعقيم داخل مرافق الجامعة المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المتواجدين بها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتزامنًا مع استئناف العمل بمختلف قطاعات الجامعة وعودة العاملين بها.

وأشار الدكتور أشرف حافظ الى أن الجامعة بدأت تصنيع بوابات التعقيم الذاتى الالكترونية بعد تقدم مكتب التايكو بالجامعة للحصول على براءة اختراع للبوابة من أكاديمية البحث العلمى وتم تصنيع المرحلة الأولى بالقرية الأولمبية بالجامعة بمكونات بالسوق المصرى كما ستقوم كلية العلوم بتصنيع المواد المطهرة والتى لا تضر بجسم الانسان أو البشرة أو الملابس وتكون قادرة على القضاء على مختلف أنواع الفيروسات  والبكتيريا.

ونوه الكابتن هيثم البدويهى إلى أن بوابات التعقيم تعتمد فى عملها على رشاشات رذاذ مياه لتعقيم الافراد ذاتيا وتم تصنيعها بالكامل بأيدى مصرية وبمكونات من السوق المصرى  وتم اجراء تعديلات عليها لتناسب  نشاط المكان وعدد المترددين سواءء كان كلية أو مستشفى أو وحدة من الوحدات الخاصة بالجامعة وتم اعداد دليل تشغيل للبوابات لنماذج ( mu1 ,mu2 ,mu3 ,mu4  )
للتعايش مع كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد المرحلة الأولى لتصنيع 50 بوابة تعقيم ذاتي
للتعايش مع كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد المرحلة الأولى لتصنيع 50 بوابة تعقيم ذاتي
للتعايش مع كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد المرحلة الأولى لتصنيع 50 بوابة تعقيم ذاتي
للتعايش مع كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد المرحلة الأولى لتصنيع 50 بوابة تعقيم ذاتي
للتعايش مع كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد المرحلة الأولى لتصنيع 50 بوابة تعقيم ذاتي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كمامات وملابس واقية.. جامعة المنصورة تواجه كورونا بقسم التفصيل

كورونا تعمل المعجزات.. مصري يخترع أول بوابة للتعقيم الذاتي

لمواجهة كورونا.. بوابة تعقيم إلكترونية بجامعه المنصورة.. شاهد

محافظ الفيوم يتفقد ورش صناعة بوابات التعقيم الذاتي بمجمع التعليم التكنولوجي بدمو

شركة مياه سوهاج: بوابة إلكترونية لتعقيم المترددين للوقاية والعاملين للوقاية من فيروس كورونا

الجامعات المصرية تواجه كورونا.. توفير 460 غرفة عزل بالمدينة الجامعية بسوهاج.. وورشة لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بمستشفيات عين شمس

ترشيحاتنا

الخطيب يطالب أعضاء مجلس الأهلي بالابتعاد عن السوشيال ميديا

المعاش كلمة السر .. أمريكية تحتفظ بجثة جدتها في ثلاجة لمدة 15 عاما .. تفاصيل

كفاية بقي .. وائل جمعة: محدش له فضل على الأهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد

خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

الأوقاف تعلن عن بدء إنتاج كمامات قطنية قابلة للغسل والاستعمال المتكرر

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمرأة اختارتها السياسية.. قصة أول سيدة تحصد منصب الرئاسة فى موريشيوس.. صور

بـ الأحضان.. مى عمر فى إطلالة جذابة مع زوجها داخل السيارة.. شاهد

بـ الأبيض والأسود .. هبة مجدى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور