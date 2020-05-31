للتعايش مع كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد المرحلة الأولى لتصنيع 50 بوابة تعقيم ذاتي

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ورافق رئيس الجامعة خلال تفقد المرحلة الأولى كلا من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الكابتن هيثم البدويهى مدير القرية الأولمبية.





وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة أن الانتهاء من المرحلة الأولى لتصنيع بوابات التعقيم يأتي فى اطار توجهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد K(COVID-19) والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والأشخاص المترددين على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية.





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وأضاف الدكتور محمود المليجى أن تم اعداد لجنة عليا للإشراف على تصنيع البوابات التعقيم الذاتى بمواصفات قياسية لتوفير الحماية للأفراد داخل الجامعة فى اطار خطة الدولة للتعايش مع الفيروس وتكثيف إجراءات أعمال التطهير والتعقيم داخل مرافق الجامعة المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المتواجدين بها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتزامنًا مع استئناف العمل بمختلف قطاعات الجامعة وعودة العاملين بها.





وأشار الدكتور أشرف حافظ الى أن الجامعة بدأت تصنيع بوابات التعقيم الذاتى الالكترونية بعد تقدم مكتب التايكو بالجامعة للحصول على براءة اختراع للبوابة من أكاديمية البحث العلمى وتم تصنيع المرحلة الأولى بالقرية الأولمبية بالجامعة بمكونات بالسوق المصرى كما ستقوم كلية العلوم بتصنيع المواد المطهرة والتى لا تضر بجسم الانسان أو البشرة أو الملابس وتكون قادرة على القضاء على مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا.



