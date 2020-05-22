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محافظات

جامعة المنصورة تنجح فى اجراء اختبار تجريبى لطلابها من خلال تطبيق "My U" الجديد

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها مساء أمس الخميس عن إجراء اختبار تجريبي من خلال تطبيق ،"My U" الجديد حيث تم عمل الاختبار الإلكتروني لطلاب مختلف كليات الجامعة وقد قام ١٩٠٠٠  طالب وطالبة بالدخول إلى الامتحانات التجريبية الالكترونية, والاطلاع علي الامتحانات ورفع كراسات الاجابة علي النظام.

وأضافت الجامعة فى بيانها أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بالدخول الى النظام بلغ ٦٨٠٠٠  طالب وطالبة، حيث قام بأداء الامتحان التجريبي  ١٩٠٠٠ طالب وطالبة بالاضافة لقيام باقي الطلاب بالاطلاع علي قوائم الأبحاث التي سيختارون منها البحث والذي سيقومون باعداده حسب نظام كلياتهم تمهيدًا لرفعه رقميًا علي نفس المنصة اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٠ حسب الجداول المعلنة علي موقع الجامعة.

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وأشارت  فى بيانها الى أن مركز تقنية الاتصالات والمعلومات قد طور بوابة الخدمات الطلابية  "My U" الإصدار الجديد لنظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب, والتي تتعلق بكل ما يخص الطلاب من الاعمال الدراسية كالمقررات والجداول الدراسية والامتحانات, اتاحة اختيارات للطلاب وكذلك البريد الالكتروني للطالب, كما تمكن الطالب من حجز الكشف الطبي بعيادات مستشفى الطلبة وغيره من الخدمات الطلابية.
فيما حرص الدكتور محمد عطية البيومي على تفقد مركز تقنية الاتصالات والمعلومات امس الخميس حيث اطلع علي نشاط غرفة عمليات الاختبار التجريبي بحضور الدكتور شريف كشك مدير اامركز وبتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.
جامعة المنصورة تنجح فى اجراء اختبار تجريبى لطلابها من خلال تطبيق "My U" الجديد
جامعة المنصورة تنجح فى اجراء اختبار تجريبى لطلابها من خلال تطبيق "My U" الجديد
جامعة المنصورة تنجح فى اجراء اختبار تجريبى لطلابها من خلال تطبيق "My U" الجديد
جامعة المنصورة تنجح فى اجراء اختبار تجريبى لطلابها من خلال تطبيق "My U" الجديد
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