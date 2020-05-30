محافظ الدقهلية: نطبق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة بمستشفيات العزل

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الالتزام الكامل من قبل محافظة الدقهلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمرضى بمستشفيات العزل بنطاق محافظة الدقهلية.





وقال محافظ الدقهلية، إن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وجميع الأطقم الطبية بها تقدم جميع الخدمات الطبية والصحية للمرضى كافة بكل مستشفيات العزل بالدقهلية وبتعاون وتنسيق متكامل مع أجهزة المحافظة المختلفة والمجتمع المدنى بنطاق المحافظة.





وأشار المحافظ، إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف أولا بأول والعمل على تذليل أي عقبات طارئة.





فيما أوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بجميع أطقمها الطبية من أطباء وهيئات تمريض يؤدون واجبهم على أكمل وجه وبكل الإمكانيات المتاحة والدعم المستمر من الوزارة بالقاهرة والدعم والمساندة والمتابعة المباشرة لمحافظ الدقهلية.







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