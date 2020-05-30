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محافظات

محافظ الدقهلية: نطبق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة بمستشفيات العزل

السبت 30/مايو/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الالتزام الكامل من قبل محافظة الدقهلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمرضى بمستشفيات العزل بنطاق محافظة الدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية، إن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وجميع الأطقم الطبية بها تقدم جميع الخدمات الطبية والصحية للمرضى كافة بكل مستشفيات العزل بالدقهلية وبتعاون وتنسيق متكامل مع أجهزة المحافظة المختلفة  والمجتمع المدنى بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف أولا بأول والعمل على تذليل أي عقبات طارئة.

فيما أوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بجميع أطقمها الطبية من أطباء وهيئات تمريض يؤدون واجبهم على أكمل وجه وبكل الإمكانيات المتاحة والدعم المستمر من الوزارة بالقاهرة والدعم والمساندة والمتابعة المباشرة لمحافظ الدقهلية.

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وقال وكيل وزارة الصحة، إن المحافظة تبذل جهودا كبيرة معنا من أجل تقديم جميع أوجه الرعاية والعناية بالمرضى فى جميع المستشفيات بنطاق محافظة الدقهلية خاصة من خلال المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنهم لا يدخرون جهدا فى سبيل مواجهة فيروس كورونا بنطاق محافظة الدقهلية، حفاظا على سلامة وحياة المواطنين.
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