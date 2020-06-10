حالتها مستقرة.. مستشفى أبوخليفة للعزل تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

نفي الأطباء المعالجون للفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتلقي العلاج في مستشفى عزل أبو خليفة ، ما تردد صباح اليوم الأربعاء حول وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها.





وأوضح الأطباء، أن حالة الفنانة مستقرة، وبدأت في التحسن التدريجي بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وشخص آخر، كان أولها مساء السبت، والجرعة الأخرى صباح الأحد.





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وقالت المصادر إن الحالة الصحية للفنانة تتحسن بشكل تدريجي إلا أنها ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بسباب- جهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.





وأوضحت المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي تعي كل ما يدور حولها وتتحدث أحيانًا مع الطاقم الطبي.