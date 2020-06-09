غدا .. عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس

حاويات في العالم وهي "HMM OSLO. ‎تستعد قناة السويس غدا الأربعاء، لعبور ثاني أكبر سفينة





وقالت قناة السويس في بيان لها، إنه من المقرر عبور السفينة في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها.





وتعد السفينة العملاقة هى الثانية ضمن سلسلة تضم ١٢ سفينة عملاقة هم الأكبر عالميا والمقرر عبورهم لقناة السويس تباعًا.





ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس بثا مباشرا لعبور السفينة العالمية مجراها الملاحي، في سابقة هي الأولى، وضمن إجراءات الهيئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





من جانبه وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.





اقرأ أيضا:









وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة باعتبارها حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، كما رفعت كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الأونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.



