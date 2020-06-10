AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الإسكندرية: انتهاء الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:17 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلن مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة، اليوم، الأربعاء، الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية التي تبدأ في شهر يوليو القادم.

وأعلن المجلس عن الإنتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالبا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة لجان الامتحانات.

ووافق المجلس على  استخدام الكليات  لبرنامج X detection Plagiarism  لمجابهة ظاهرة الغش والنقل في الأبحاث العلمية أو الامتحانات المقالية بين الطلاب لفرق النقل على أن تضع كل كلية المعايير والضوابط الخاصة بها.

كما وافق المجلس على عقد امتحان مقرر التربية العسكرية ورقيًا وسيتم التصحيح إلكترونيًا.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين الذين يجدون صعوبة في استخدام منصة Microsoft، وافق المجلس على إعفاء هؤلاء الطلاب من استخدام هذه المنصة على أن يتم رفع جميع أبحاثهم على إيميل واحد يتسلم عليه وكيل الكلية لشئون التعليم و والطلاب جميع الأبحاث ويشكل الوكيل لجنة لتنزيل الملفات و فرزها و تسليمها للجنة الممتحنين للتقييم.

اقرأ أيضا:

وفيما يتعلق بالمقررات التكميلية لطلاب الدراسات العليا من سنوات النقل، وافق المجلس على إجراء التقييم بذات الأسلوب المتبع لتقييم هذه المقررات وفي نفس الإطار الزمني.

أما الامتحانات العملية الخاصة بسنوات النقل بالكليات العملية، وافق المجلس على أن تقوم كل كلية بوضع تصور لبرنامج تكميلى مكثف لطلاب سنوات النقل خاص بالأجزاء العملية التي لم تدرس خلال فترة تعليق الدراسة مع إعلام الطالب بتاريخ وخطة عقد الامتحان العملي وفقًا لما تراه الكلية مناسبًا في هذا الخصوص وذلك بعد إنهاء تعليق الدراسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية نوعية عين شمس: سنحدد مصير شكل الامتحانات بالكلية خلال 48 ساعة

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. طلاب: راحت علينا فلوس الكتب

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية

عميد تربية نوعية: أفضل الاكتفاء ببحث لطلاب الدراسات العليا.. لهذا السبب

لطلاب جامعة الفيوم.. 7 مايو إعلان تفاصيل تقديم الأبحاث وتسليمها في 30 مايو

عميد آداب عين شمس: 7 مايو إعلان تفاصيل المشاريع البحثية لطلاب النقل

ترشيحاتنا

ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في اللغة العربية «القراءة» للثانوية العامة

بتجربة عملية على الهواء.. اعرف الفرق بين الكمامة الآمنة والمغشوشة.. فيديو

15 نصيحة عند استلام السيارة الجديدة

قصة هدية لا تُنسى قدمتها الملكة إليزابيث لـ هاري وميجان بمناسبة زواجهما وأثارت ضجة

بفستان أسود.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

‏الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 480 جنيها.. أحدث أسعار صيانات هوندا أكورد 2020

قصة هدية لا تُنسى قدمتها الملكة إليزابيث لـ هاري وميجان بمناسبة زواجهما وأثارت ضجة

بفستان أسود.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها