جامعة الإسكندرية: انتهاء الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة، اليوم، الأربعاء، الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية التي تبدأ في شهر يوليو القادم.
وأعلن المجلس عن الإنتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالبا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة لجان الامتحانات.
ووافق المجلس على استخدام الكليات لبرنامج X detection Plagiarism لمجابهة ظاهرة الغش والنقل في الأبحاث العلمية أو الامتحانات المقالية بين الطلاب لفرق النقل على أن تضع كل كلية المعايير والضوابط الخاصة بها.
كما وافق المجلس على عقد امتحان مقرر التربية العسكرية ورقيًا وسيتم التصحيح إلكترونيًا.
وبالنسبة للطلاب المكفوفين الذين يجدون صعوبة في استخدام منصة Microsoft، وافق المجلس على إعفاء هؤلاء الطلاب من استخدام هذه المنصة على أن يتم رفع جميع أبحاثهم على إيميل واحد يتسلم عليه وكيل الكلية لشئون التعليم و والطلاب جميع الأبحاث ويشكل الوكيل لجنة لتنزيل الملفات و فرزها و تسليمها للجنة الممتحنين للتقييم.
وفيما يتعلق بالمقررات التكميلية لطلاب الدراسات العليا من سنوات النقل، وافق المجلس على إجراء التقييم بذات الأسلوب المتبع لتقييم هذه المقررات وفي نفس الإطار الزمني.
أما الامتحانات العملية الخاصة بسنوات النقل بالكليات العملية، وافق المجلس على أن تقوم كل كلية بوضع تصور لبرنامج تكميلى مكثف لطلاب سنوات النقل خاص بالأجزاء العملية التي لم تدرس خلال فترة تعليق الدراسة مع إعلام الطالب بتاريخ وخطة عقد الامتحان العملي وفقًا لما تراه الكلية مناسبًا في هذا الخصوص وذلك بعد إنهاء تعليق الدراسة.
وأعلن المجلس عن الإنتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالبا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة لجان الامتحانات.
ووافق المجلس على استخدام الكليات لبرنامج X detection Plagiarism لمجابهة ظاهرة الغش والنقل في الأبحاث العلمية أو الامتحانات المقالية بين الطلاب لفرق النقل على أن تضع كل كلية المعايير والضوابط الخاصة بها.
كما وافق المجلس على عقد امتحان مقرر التربية العسكرية ورقيًا وسيتم التصحيح إلكترونيًا.
وبالنسبة للطلاب المكفوفين الذين يجدون صعوبة في استخدام منصة Microsoft، وافق المجلس على إعفاء هؤلاء الطلاب من استخدام هذه المنصة على أن يتم رفع جميع أبحاثهم على إيميل واحد يتسلم عليه وكيل الكلية لشئون التعليم و والطلاب جميع الأبحاث ويشكل الوكيل لجنة لتنزيل الملفات و فرزها و تسليمها للجنة الممتحنين للتقييم.
وفيما يتعلق بالمقررات التكميلية لطلاب الدراسات العليا من سنوات النقل، وافق المجلس على إجراء التقييم بذات الأسلوب المتبع لتقييم هذه المقررات وفي نفس الإطار الزمني.
أما الامتحانات العملية الخاصة بسنوات النقل بالكليات العملية، وافق المجلس على أن تقوم كل كلية بوضع تصور لبرنامج تكميلى مكثف لطلاب سنوات النقل خاص بالأجزاء العملية التي لم تدرس خلال فترة تعليق الدراسة مع إعلام الطالب بتاريخ وخطة عقد الامتحان العملي وفقًا لما تراه الكلية مناسبًا في هذا الخصوص وذلك بعد إنهاء تعليق الدراسة.