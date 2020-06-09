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حوادث

احتفظ برأس ابنته في الثلاجة..كيف تخلص عجوز الإسكندرية من ابنته بسبب علاقتها الغرامية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:38 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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أحمد عبد العزيز
بأعصاب باردة وكقلب كحجر أو أشد قسوة، لم يدر الأب السبعيني بنفسه وهو يتهاوى بساطوره على جثة ابنته التي قتلها خنقا قبل لحظات، فكل ما كان يدور في رأسه في تلك اللحظة كيف يخفي جريمته ويبعد عنه أعين الأمن.

وبينما واصل عمله بهمة ونشاط في تقطيع الجثة إلى أجزاء صغيرة، ظل يتذكر لحظة أن علم بسوء سلوك ابنته وعلاقتها الغرامية المتعددة رغم كونها قجد انفصلت عن زوجها قبل أشهر قليلة، لتزداد حماسته في تقطيع الجثمان.

وما أن أنهى الأب مهمته وضع جثمان ابنته المقطع في أكياس لإلقاءها في الطريق العام، بينما قرر الاحتفاظ بالرأس حتى لا يتعرف الأمن على هويته، أو هكذا ظن!..حيث وضعها في الثلاجة.

وأسدل الستار أمس على القضية بعدما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر، بالسجن 10 سنوات بحق الأب

تعود وقائع القضية رقم 19136 لسنة 2019 جنايات ثالث المنتزه حيث تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد العثور على أجزاء لفتاة مقطوعة، وملقاة في أكياس داخل القمامة، في نطاق دائرة القسم.

بتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن الجثة لسيدة تدعى عامل  "أ.م.م"، وأن وراء ارتكاب الواقعة، والدها المدعو "م.م.ص"، والتي كانت تقطن معه في الشقة، عقب انفصالها عن زوجها، وبعد علمه أن نجلته سيئة السمعة، قرر الانتقام منها، بأن خنقها بكيس وسادة، حتى كتم أنفاسها وفارقت الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بعد ذلك بتقطيع جثتها إلى أجزاء، وألقى بها في القمامة، ثم احتفظ بالرأس لعدة أيام داخل الثلاجة، حتى لا يتعرف الأمن عن هويتها.


وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليه  وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم .
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