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حوادث

ضبط نصاب جمع مليون و600 ألف جنيه من مواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:20 م
اموال
اموال
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أحمد عبد العزيز
ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عامل لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين وجمعه مبالغ مالية منهم بلغت مليون و600 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المقاولات والحديد والصلب.

تبلغ لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام "عامل"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات وتجارة الحديد والصلب.

وأضافوا في بلاغهم أنه قد تحصل منهم مبالغ مالية بلغ إجماليها مليون وستمائة ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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