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حوادث

«العدل» تستجيب لموظفي الشهر العقاري وتضمهم لـ بروتوكول علاج كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:44 م
وزارة العدل
وزارة العدل
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جودت عيد وعمرو خليفة
استجاب المستشار عمر مروان وزير العدل لطلب اتحاد موثقي الشهر العقاري لضمهم ضمن قطاعات الوزارة بشأن البروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا .

وتقدم الاتحاد  بالشكر  للمستشار  عمر مروان وزير العدل  ، على سرعة استجابتة وموافقته لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم ، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .


وقدم الاتحاد الشكر  للمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ، والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على دعمهم واهتمامهم حتى صدور قرار المستشار وزير العدل .

وكان موثقو الشهر العقاري قد ارسلوا طلبًا إلي وزير العدل لضمهم ضمن قطاعات الوزارة ممن يشملهم البروتوكول الطبي لقطاعات وزارة العدل .
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