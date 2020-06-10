«العدل» تستجيب لموظفي الشهر العقاري وتضمهم لـ بروتوكول علاج كورونا

استجاب المستشار عمر مروان وزير العدل لطلب اتحاد موثقي الشهر العقاري لضمهم ضمن قطاعات الوزارة بشأن البروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا .
وتقدم الاتحاد بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل ، على سرعة استجابتة وموافقته لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم ، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .
وقدم الاتحاد الشكر للمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ، والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على دعمهم واهتمامهم حتى صدور قرار المستشار وزير العدل .
وكان موثقو الشهر العقاري قد ارسلوا طلبًا إلي وزير العدل لضمهم ضمن قطاعات الوزارة ممن يشملهم البروتوكول الطبي لقطاعات وزارة العدل .