«العدل» تستجيب لموظفي الشهر العقاري وتضمهم لـ بروتوكول علاج كورونا

استجاب المستشار عمر مروان وزير العدل لطلب اتحاد موثقي الشهر العقاري لضمهم ضمن قطاعات الوزارة بشأن البروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا .





وتقدم الاتحاد بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل ، على سرعة استجابتة وموافقته لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم ، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .





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وقدم الاتحاد الشكر للمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ، والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على دعمهم واهتمامهم حتى صدور قرار المستشار وزير العدل .



