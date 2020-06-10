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رياضة

أشرف صبحي يكشف التفاصيل الكاملة لعودة النشاط الرياضي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:42 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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عمرو ابوبكر
كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن نتيجة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم بشأن عودة النشاط الرياضي بعد تعليقه لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.


وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه تم الاجتماع في صباح اليوم الاربعاء، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائمة بعمل الاتحاد المصري لكرة القدم.


وأضاف أنه بداية من يوم السبت القادم سوف تتضح الرؤية بشكل كامل لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، والنشاط الرياضي بالكامل.


وتابع:" نسعى لعودة الأمور لطبيعتها بشكل تدريجي بداية من منتصف هذا الشهر، بالتحديد يوم 15 يونيو.


وأشار وزير الشباب الى أنه بداية من يوم 15 سوف يتم الإعلان عن عودة فتح الأندية ومراكز الشباب، ولكن بتوقيتات ودرجات  خاصة من التجهيز لمنع زيادة حالات الاصابات.




وأكمل:" لن تبدأ الأندية في التدريبات يوم 15 ولكن ستكون فترة تجهيز وعودة الموظفين بشكل تدريجي، وإعداد الأماكن الخاصة بالتدريبات، حتى يوم 30 يونيو.


واستطرد صبحي:" الرؤية والترتيبات تقول إن عودة الدوري ستكون في شهر أغسطس القادم، وسوف تعود الفرق للتدريبات قبل عودة الدوري بأربعة أسابيع أو أكثر.
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