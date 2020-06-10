بعد مرض ابنته بكورونا.. خالد الغندور لـ سيد عبد الحفيظ: أشكرك من كل قلبي

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التي دعم من خلالها ابنته زينة بعد إصابتها بكورونا.









وكتب الغندور معلقاََ على تصريحات عبد الحفيظ:" أشكرك من كل قلبي".









وأعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة ابنة خالد الغندور بفيروس كورونا.









وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري "أدعو الله وأتمنى الشفاء العاجل لها".

















وأعلن خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا.









وقال: أعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بـ كورونا وربنا يحفظ الجميع.









جدير بالذكر أنه يوجد أزمة كبيرة بين الطرفين سيد عبد الحفيظ و خالد الغندور والثنائي خرج بتصريحات هجومية ضد بعضهما، ولكن كالمعتاد المصري أصيل ويظهر في الأزمات.



