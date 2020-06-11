شاهد.. اللقطات الأولى للهجوم الصاروخي على بغداد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة تعرض المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي.





وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيانها، منذ قليل، إن قصفًا صاروخيًّا استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد وسماع دوي صفارات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية.





وأوضحت الخلية، أن انطلاق الصاروخ، من نوع كاتيوشا ، كان من قرب ملعب الشعب "شرقي العاصمة".





ونقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية عن مصادر قولها إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".





وأوضحت المصادر أن "قوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية".





جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

حسب المصدر ان انفجار لسقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء الآن.#العراق pic.twitter.com/DVa2mekFxp — مصطفى السراي (@mustafaalsari93) June 10, 2020