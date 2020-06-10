AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استهداف منطقة السفارات في بغداد بصاروخ كاتيوشا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:12 م
استهداف المنطقة الخضراء
استهداف المنطقة الخضراء
Advertisements
قسم خارجي
أعلنت مصادر عراقية لم تفصح عن هويتها، أنه جرى استهداف المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، والتي يتواجد بها مقار الدول الدبلوماسية بما فيها السفارة الأمريكية، عسكريًا، وفق لما ذكرته وسائل إعلام عراقية.


وقالت المصادر، إن صاروخا سقط داخل المنطقة الخضراء ببغداد ولا أنباء عن قتلى أو مصابين حتى الآن.

اقرأ المزيد:

وأفاد شهود عيان أن القصف الصاروخي، تسبب في إطلاق صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية، والتي تعني استنفارًا للسفارة وللقوات الحامية لها.


ووفق ماذكر مصدر أمني فقد تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا، نجم عنه أضرار مادية .


حاصرت قوات الأمن المكان، وقامت بحملات تفتيش، ومنعت الخروج أو الدخول للمكان إلا باستثناءات.


وسبق في مايو الماضي، سقوط 3 صواريخ على الأقل داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية بينها السفارة الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط صواريخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

ترشيحاتنا

بكاء وانهيار بعد وفاة والدته بـ كورونا.. من هو المطرب شيكو الشهير بـ أبو شكة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 وفاة

بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.. خالد الغندور يقرر عدم الظهور اليوم في الإعلام

أخبار الرياضة.. فايلر يترك الأهلي.. الخطيب يسأل مجلس النواب بسبب مرتضى .. الزمالك يتقدم ببلاغ لـ الأعلى للإعلام

هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام مضادات التجلط والإسبرين في علاج كورونا

بحرية اليونان تعترض سفينة تركية محملة بالأسلحة متجهة نحو ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب.. درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها