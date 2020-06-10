استهداف منطقة السفارات في بغداد بصاروخ كاتيوشا

أعلنت مصادر عراقية لم تفصح عن هويتها، أنه جرى استهداف المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، والتي يتواجد بها مقار الدول الدبلوماسية بما فيها السفارة الأمريكية، عسكريًا، وفق لما ذكرته وسائل إعلام عراقية.









وقالت المصادر، إن صاروخا سقط داخل المنطقة الخضراء ببغداد ولا أنباء عن قتلى أو مصابين حتى الآن.





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وأفاد شهود عيان أن القصف الصاروخي، تسبب في إطلاق صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية، والتي تعني استنفارًا للسفارة وللقوات الحامية لها.









ووفق ماذكر مصدر أمني فقد تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا، نجم عنه أضرار مادية .









حاصرت قوات الأمن المكان، وقامت بحملات تفتيش، ومنعت الخروج أو الدخول للمكان إلا باستثناءات.









وسبق في مايو الماضي، سقوط 3 صواريخ على الأقل داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية بينها السفارة الأمريكية.