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أخبار العالم

أول تعليق من الجيش العراقي على قصف المنطقة الخضراء ببغداد

الخميس 09/يناير/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، أمس الأربعاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.

وأضافت الخلية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المنطقة الخضراء استهدفت بـ3 صواريخ من طراز كاتوشيا، مشيرةً إلى أن اثنين منهما سقطا بالقرب من السفارة الأمريكية هناك.

وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأعلن جيش العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.
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