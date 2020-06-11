حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وخطفت حلا شيحة الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة، واعتمدت على طلاء الشفاه باللون الأحمر، إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





يذكر أن حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.





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المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.