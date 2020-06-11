AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:20 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
Advertisements
مصطفى كرم

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وخطفت حلا شيحة الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة، واعتمدت على طلاء الشفاه باللون الأحمر، إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


يذكر أن حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 


الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج ملفت.. حلا شيحة تتألق بإطلالة غير تقليدية

سارة الشامي تتألق من كواليس مسلسل فرصة ثانية.. شاهد

حلا شيحة تتألق في أحدث ظهور مع أروى جودة.. شاهد

خيانة عهد.. بوسي شلبي تتألق برفقة عبير صبري.. شاهد

بكاء عبير صبري بسبب زوجها .. فيديو

عبير صبري تشوق متابعيها لحلقتها مع بوسي شلبي .. شاهد

ترشيحاتنا

اللي بيشيش بقى بيدخن.. الشرقية للدخان تكشف حقيقة أزمة السجائر.. فيديو

قرارات جديدة.. أحمد موسى: الحكومة تتجه لتخفيف الإجراءات الاحترازية.. فيديو

رئيس الجالية المصرية تكشف سبب نجاح نيوزيلندا في القضاء على كورونا.. فيديو

الصحة: الكمامة الجراحية الأفضل لمواجهة كورونا والقطنية جيدة.. فيديو

بكاء وانهيار بعد وفاة والدته بـ كورونا.. من هو المطرب شيكو الشهير بـ أبو شكة

أخبار الرياضة.. فايلر يترك الأهلي.. الخطيب يسأل مجلس النواب بسبب مرتضى .. الزمالك يتقدم ببلاغ لـ الأعلى للإعلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب يلتقطون سيلفي مع شرطي أثناء الاعتداء عليه في بريطانيا ..فيديو

شاهد.. ساعة من إنتاج بنتلي وبريتلنج بـ 137 ألف جنيه.. صور

بفستان لافت.. الفنانة هبة السيسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور