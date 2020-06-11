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أخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الخميس، تسجيل 1274 وفاة بفيروس كورونا و32913 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39680 والإصابات إلى 772416. 

وتواجه أمريكا اللاتينية انتشارًا متسارعًا لوباء كورونا، خاصة في البرازيل، وفي الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لتطبيق المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل، تتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية ما ينذر بتحولها إلى بؤرة جديدة للوباء.

وأثار إصرار الرئيس جايير بولسونارو على استئناف العمل وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد منذ بداية الأزمة الصحية، خلافات كبيرة مع حكام الولايات البرازيلية. لكن الرئيس وحكام الولايات الذين عقدوا اجتماعا بالفيديو خففوا من لهجتهم وقاموا بتقريب مواقفهم.
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