البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الخميس، تسجيل 1274 وفاة بفيروس كورونا و32913 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39680 والإصابات إلى 772416.





وتواجه أمريكا اللاتينية انتشارًا متسارعًا لوباء كورونا، خاصة في البرازيل، وفي الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لتطبيق المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل، تتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية ما ينذر بتحولها إلى بؤرة جديدة للوباء.



