تعطش السوق.. ضبط 11210 علب سجائر مخزنة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط 17 تاجر بقالة بإيتاى البارود لقيامهم ببيع سجائر كليوباترا بوكس بأزيد من السعر الرسمى وضبط أمين مخزن بالدلنجات لقيامه بتجميع حصة سجائر تقدر بـ6 آلاف علبة وضبط 5210 علب سجائر مغشوشة بحوزة مسؤول خزنة فرع شركة السجائر بشبراخيت وذلك لخلق أزمة بالأسواق والاتجار بها بالسوق السوداء بالإضافة إلى ضبط مسؤول مخزن السجائر بأبو حمص لقيامه بالاستيلاء على 950 علبة سجائر قبل تسليمها للعملاء والاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.





وجاءت الحملات بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة التى قادها عادل ابوشمعة مدير عام إدارة تموين الدلنجات عن ضبط أمين مخزن السجائر لقيامه بتجميع حصة سجاير وقدرها 6000 علبة لإعادة بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.









وفى شبراخيت تمكنت الإدارة التموينية برئاسة المهندس ابراهيم عبدالله حجاج مدير إدارة التموين أسفرت عن تحرير 3 محاضر بالمرور على أحد مخازن بيع السجائر وجرد لكميات السجائر الموجودة و مطابقتها على سجل حركة البيع تبين قيام مسئول الخزنة بالفرع بتجميع 5210 علب سجائر بينها كميات مغشوشة سجائر صينى مهربة بداخل 11 كرتونة لإعادة بيعها لتحقيق ارباح غير مشروعه بعد خلق ازمة تعطش بالسوق .





وفى سياق متصل شنت الإدارة التموينية بمركز أبو حمص حملة قادها رياض ابو الخير مدير عام الإدارة التموينية و السيد كفافى رئيس الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط 6 مخالفات وبالتفتيش والجرد الفعلى للوارد والمنصرف لكمية السجائر بمخزن شركة السجائر تم ضبط 19 كرتونة سجائر بوكس أبيض فى 50 باكو سجائر لكل كرتونة بإجمالى 950 باكو بفرع السجائر بأبو حمص تم التصرف فى هذه الكمية فى السوق السوداء بدون وجه حق وعدم تسليمها للعملاء.



