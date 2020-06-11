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أخبار العالم

بينهم 58 مصريا.. الكويت تسجل 609 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:21 م
الكويت تسجل 609 إصابة
الكويت تسجل 609 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت، اليوم الخميس، 609 حالات إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا الى 34432 حالة بعد تسجيل 609 إصابان جديدة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن عدد الحالات الـ 609 التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.


وتضم الحالات الجديدة 264 حالة لمواطنين كويتيين، و106 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و58 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، وغيرهم من مختلف الجنسيات.

وأضافت الصحة الكويتية أن عدد حالات الوفاة في البلاد ارتفع إلى 279 بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

واشارت الصحة الكويتية إلى أن مجموع الحالات التي تعافيت تماما من أعراض المرض بلغ 24137 حالة بعد شفاء 849 حالة من المصابين بالفيروس .

وتابعت الوزارة أن عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2771، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 327144.
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