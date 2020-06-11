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فن

بمكياج لافت.. أميرة فتحي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:37 م
أميرة فتحى
أميرة فتحى
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محمد بدران
نشرت الفنانة أميرة فتحي، صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت أميرة فتحي، من خلال الصور بسترة كرانيش باللون الأبيض وكتفين مكشوفين، وحازت الصورة على إعجاب جميع متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أميرة فتحي على خصلات شعرها الانسيابى الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالاتها.

يذكر أن الفنانة أميرة فتحى شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الهامة منها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية، فرقة بنات وبس، ظاظا، حين ميسرة".

كما شاركت فى عدد من المسلسلات التليفزيونية منها "حق مشروع، هدوء نسبي، المرافعة، السرايا، ألوان الطيف، ابن النظام".

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