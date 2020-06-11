مرتزقة تركيا.. مقتل قيادي داعشي على يد الجيش الليبي في سرت.. صور





وقالت وسائل الإعلام إن الإرهابي الداعشي قتل على يد الجيش الليبي في مدينة سرت، حيث كان يقاتل بجانب ميليشيات الوفاق.





يذكر أن الإرهابي الداعشي تم نقله إلى جانب مرتزقة سوريين من قبل تركيا إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب الوفاق.





كشف موقع "فلايت رادار" المتخصص في رصد حركة الطيران في العالم، عن فضيحة كبرى لبعثة الامم المتحدة في ليبيا.





رصد الموقع هبوط طائرة بعثة الأمم المتحدة في مطار مصراته الليبي، في نفس الوقت الذي هبطت فيه طائرة عسكرية تركية كانت محملة بالمرتزقة.





وقال نشطاء في ليبيا إن الطائرة العسكرية التركية، لم تكن الوحيدة، بل جاء معها طائرة أخرى، ونقلوا عددا من المرتزقة والقوات التركية إلى الجانب الليبي.