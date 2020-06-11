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أخبار العالم

فضيحة كبرى.. طائرات أردوغان تنقل المرتزقة إلى ليبيا أمام أعين بعثة أممية

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشف موقع "فلايت رادار" المتخصص في رصد حركة الطيران في العالم، عن فضيحة كبرى لبعثة الامم المتحدة في ليبيا. 

رصد الموقع هبوط طائرة بعثة الأمم المتحدة في مطار مصراته الليبي، في نفس الوقت الذي هبطت فيه طائرة عسكرية تركية كانت محملة بالمرتزقة. 

وقال نشطاء في ليبيا إن الطائرة العسكرية التركية، لم تكن الوحيدة، بل جاء معها طائرة أخرى، ونقلوا عددا من المرتزقة والقوات التركية إلى الجانب الليبي. 

الفضيحة الكبرى، كانت افراغ هذه الطائرة في الوقت الذي تواجد فيه بعثة الامم المتحدة، التي جاءت على متن طائرة. 

أثارت هذه الواقعة العديد من التساؤلات حول دور المنظمة في ليبيا، ومدى رفضها للتواجد التركي في الداخل الليبي. 

فضيحة كبرى.. طائرات أردوغان تنقل المرتزقة إلى ليبيا أمام أعين بعثة أممية
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