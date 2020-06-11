الأيام الجميلة.. سعد الصغير بصحبة محمود ياسين وشهيرة ومحمد سعد

شارك الفنان سعد الصغير متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر سعد الصغير بصحبة الفنان الكبير محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة والنجم محمد سعد في إحدى الحفلات".
وعلق سعد الصغير على الصورة قائلًا "الايام الجميلة والناس المحترمين بجد ايام ما كان والله الناس كلها بتحب بعض بجد وكله واحد يارب اكرمنا جميعآ في اللي جاي واغفرلنا ان شاء الله الي جاي احسن❤️🙏🏻"
جدير بالذكر أن الصغير قام ببطولة مسلسل "ولاد إمبابة" ومعه عمرو رمزى ومصطفى ابو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.