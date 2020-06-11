AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الأيام الجميلة.. سعد الصغير بصحبة محمود ياسين وشهيرة ومحمد سعد

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:20 م
سعد الصغير
سعد الصغير
Advertisements
محمد بدران
شارك الفنان سعد الصغير متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر سعد الصغير بصحبة الفنان الكبير محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة والنجم محمد سعد في إحدى الحفلات".

 وعلق سعد الصغير على الصورة قائلًا "الايام الجميلة والناس المحترمين بجد ايام ما كان والله الناس كلها بتحب بعض بجد وكله واحد يارب اكرمنا جميعآ في اللي جاي واغفرلنا ان شاء الله الي جاي احسن❤️🙏🏻"

جدير بالذكر أن الصغير قام ببطولة مسلسل "ولاد إمبابة" ومعه عمرو رمزى ومصطفى ابو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد الصغير: معنديش كورونا وصورة المستشفى قديمة.. فيديو

طرح بوستر ولاد إمبابة لـ سعد الصغير.. شاهد

مسلسل ولاد إمبابة الحلقة 4.. بكاء سعد الصغير ومصطفى أبو سريع

ولاد إمبابة الحلقة 6.. سعد الصغير يبحث عن أشقائه

سعد الصغير يتحدى لاعبي الأهلي في البلاي ستيشن

بطريقه كوميدية سعد الصغير ساخرًا من نفسه: إنجليزي ده يا مرسي

ترشيحاتنا

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

منها حبس البول.. احذر 5 عادات تدمر الكلى

يطرح في سبتمبر.. مستشار الرئيس: لقاح ضد كورونا في التجارب النهائية

اهم الاخبار: تقليل ساعات الحظر.. مصير إعادة فتح المساجد.. فضائح أردوغان عرض مستمر

جلياد تخطط لطرح 500 ألف جرعة من ريميديسيفير لعلاج كورونا في أكتوبر

توفي بعدها بساعات.. قصة عامل هرب من المستشفى تاركًا شقيقه المصاب بـ كورونا

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

بداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبك

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

جلياد تخطط لطرح 500 ألف جرعة من ريميديسيفير لعلاج كورونا في أكتوبر

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

سر التناقض في تصريحات الصحة العالمية.. عوض تاج الدين يوضح السبب

وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختطافها من والدتها.. أب يتسبب في مصرع طفلته الرضيعة.. تفاصيل

عصا سيلفي تنقذ هنديا من موت محقق بين فكي تمساح

الكافيه في البيت .. طريقة عمل نسكافيه فرابيه