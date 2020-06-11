الأيام الجميلة.. سعد الصغير بصحبة محمود ياسين وشهيرة ومحمد سعد

شارك الفنان سعد الصغير متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر سعد الصغير بصحبة الفنان الكبير محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة والنجم محمد سعد في إحدى الحفلات".





وعلق سعد الصغير على الصورة قائلًا "الايام الجميلة والناس المحترمين بجد ايام ما كان والله الناس كلها بتحب بعض بجد وكله واحد يارب اكرمنا جميعآ في اللي جاي واغفرلنا ان شاء الله الي جاي احسن❤️🙏🏻"



