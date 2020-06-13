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محافظات

حدوتة مصرية.. حكاية طبيب وهب نفسه لعلاج مرضى كورونا في المنازل

السبت 13/يونيو/2020 - 07:01 ص
طبيب وهب نفسه لعلاج
طبيب وهب نفسه لعلاج مرضى كورونا في المنازل
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همت الحسينى
اعلن احد اطباء عزل تمى الامديد بمحافظة الدقهلية وهو طبيب محمود حامد صبيح اخصائي الباطنه والقلب " طبيب الغلابة " كما يطللقون عليه الاهالى عن مبادرة تحت عنوان" مبادرة الخير" لعلاج فيروس كورونا في المنزل.

وأنهى مأموريته فى العمل بمستشفى تمى الأمديد للحجر الصحى ويقضى حاليا فترة العزل المنزلي.

وأكد الطبيب انه إكتسب خبرة كبيرة فى التعامل مع مرضى كورونا وأعلن عن رغبته لتقديم خدمه تليفونيه لأى مريض مصاب كورونا ويعالج بالمنزل.

كما أعلن أن أى شخص لديه شك أو اشتباه إصابه بكورونا عليه الاتصال به هاتفيا لأخذ النصيحه ومتابعه الحاله  حيث يتم الإتصال به على هذا الرقم 01013883535.

وأكد أنه سيرد على كل الاسئلة التى تهم المصابين او من لديهم شك فى وجود إصابة.
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