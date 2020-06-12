زراعة عين شمس تحتل مركزا متقدما في تصنيف QS Ranking لعام ٢٠٢١

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية احتلت المركز ٢٥١-٣٠٠ على مستوى العالم فى تصنيف QS Ranking لعام ٢٠٢١.





وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم خروج بعض الكليات من التصنيف ولكن استمرت كلية الزراعة في التصنيف منوها ان الكلية تحتل المركز الثاني في مصر والمركز 251_300 على العالم حيث تم اختيار 4 جامعات فقط في مصر التي تمت مشاركتهم في تصنيف QS Ranking لعام ٢٠٢١ وهم القاهرة عين شمس والأمريكية والمنصورة.









وأوضح أن التقييم يتم من خلال معايير تقييم QS Ranking 2021





1 _ خلال السمعة الأكاديمية (40٪)

يتم تخصيص أعلى وزن لأي مقياس إلى درجة السمعة الأكاديمية للمؤسسة استنادًا إلى الاستبيان الأكاديمي ، يجمع التقرير آراء الخبراء لأكثر من 100000 فرد في مساحة التعليم العالي فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث في جامعات العالم. وبذلك ، نمت لتصبح أكبر دراسة استقصائية للرأي الأكاديمي في العالم ، ومن حيث الحجم والنطاق ، هي وسيلة لا مثيل لها لقياس المشاعر في المجتمع الأكاديمي.





2_ سمعة صاحب العمل (10٪)

سيستمر الطلاب في اعتبار التعليم الجامعي وسيلة يمكنهم من خلالها الحصول على إعداد قيم لسوق العمل. ويترتب على ذلك أن تقييم مدى نجاح المؤسسات في تقديم ذلك الإعداد ضروري لتصنيف جمهوره الأساسي هو مجتمع الطلاب العالمي.





يعتمد مقياس سمعة صاحب العمل لدينا على ما يقرب من 50000 رد على استبيان أرباب العمل في QS الخاص بنا ، ويطلب من أصحاب العمل تحديد تلك المؤسسات التي يحصلون منها على الخريجين الأكثر كفاءة وابتكارًا وفعالية. يعد مسح QS لأرباب العمل هو الأكبر من نوعه في العالم.





3_ نسبة أعضاء هيئة التدريس / الطلاب (20٪)

عادةً ما يستشهد الطلاب بجودة التدريس كمقياس ذي أهمية قصوى لهم عند مقارنة المؤسسات باستخدام الترتيب. من الصعب قياس ذلك ، ولكننا قررنا أن قياس نسب المعلم / الطالب هو المقياس الوكيل الأكثر فعالية لجودة التدريس. ويقيم مدى قدرة المؤسسات على تزويد الطلاب بإمكانية وصول هادفة إلى المحاضرين والمعلمين ، ويقر بأن عددًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب سيقلل من عبء التدريس على كل أكاديمي فردي.





4_ اقتباسات لكل هيئة تدريس (20٪)