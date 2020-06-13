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حوادث

المفوضين تنظر دعوى وقف أغانى المهرجانات على يوتيوب

السبت 13/يونيو/2020 - 08:22 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى دعوى وقف جميع القنوات عبر موقع "يوتيوب"، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات.




وأكدت الدعوى أن نقيب الموسيقيين لا يقبل التعدي بكلمات تخالف العرف القيمي في أغانى المهرجانات وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وتعيد النقابة النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.


وأوضحت أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات التي تعرض أغاني المهرجانات على موقع يوتيوب يعد قرارا سلبيا من جهة الإدارة، حيث حرص المشرع على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية.

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