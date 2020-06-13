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حوادث

20 سيارة إطفاء تخمد حريقا هائلا بسوق السيراميك بالمرج

السبت 13/يونيو/2020 - 12:02 ص
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
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كتب محمد صبرى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل التهم مخازن بسوق السيراميك بالمرج ، حيث التهمت كرات اللهب محتويات المخازن بالكامل وعددا من النخل والعشش السكنية التى ساعدت على اشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة .


تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير فى سوق السيراميك بشارع مؤسسة الزكاة بعزبة النخل حى المرج.


على الفور تم توجيه ٢٠ سيارة اطفاء بالاشتراك مع قوات الادارة العامة للحماية المدنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية ، الذين ظلوا يكافحون النيران حتى تمكنوا من السيطرة عليها دون اصابات بشرية.

وتبين ان الحريق بدء فى مخازن سوق السيراميك ثم انتشرت لتلتهم مجموعة من النخيل والاشجار و٣ عشش سكنية ، ويقوم رجال الاطفاء الان بعمليات التبريد للنيران .

فيما انتقل رجال الامن لمكان الحريق لسؤال شهود العيان وقت وقوع الحريق والبحث عن كاميرات مراقبة لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .
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