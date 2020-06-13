حالات مستقرة.. عبلة الكحلاوي تكشف أوضاع المصابات بكورونا داخل دار الباقيات الصالحات

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوى، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، إن بعض حالات الإصابة بكورونا من داخل دار الباقيات الصالحات مستقرة.

وتابعت الكحلاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن وزارة الصحة تواصلت معها بعد وصول حالات المصابين داخل الدار إلى تسع حالات، لمعرفة إحتياجات الدار، فضلا عن الدور الكبير الذى قدمته وزارة التضامن الإجتماعي للدار.

ونفت رئيس مجلس أمناء دار الباقيات الصالحات، ماتردد عن إغلاق الدار بعد تسجيل إصابات بكورونا داخله، لافتة إلى أن الدار حاصلة على شهادة الأيزو.





أعلنت وزارة التضامن ان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع عن كثب حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد اعلان إصابة ٩ مسنين .





وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس امناء جمعية الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوى .





كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة وتم ارسال فريق طبي الي الدار لمباشرة حالة المصابين ، كما وجهت القباج عدد من الجمعيات الاهليه لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.



