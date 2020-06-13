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حوادث

لحظة اشتعال النيران في سوق السيراميك بعزبة النخل.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:44 ص
اشتعال النيران في
اشتعال النيران في سوق السيراميك
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كتب محمد صبرى
حصل موقع صدى البلد على فيديو للحظات الأولى لاشتعال النيران فى مخازن سوق السيراميك بعزبة النخل فى المرج.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بعد ساعات، من السيطرة على الحريق، بعد ان التهمت كرات اللهب محتويات المخازن بالكامل، وعدد من النخل والعشش السكنية التى ساعدت على اشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة .

البداية كانت عندما تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير فى سوق السيراميك بشارع مؤسسة الزكاة بعزبة النخل حى المرج.

وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، حيث أخمدوا النيران.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

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