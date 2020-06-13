AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

عبلة الكحلاوي: بعض أهالي مصابي كورونا داخل جمعية الباقيات الصالحات رفضوا استلامهم.. ولن نغلق الدار.. والحالات مستقرة

السبت 13/يونيو/2020 - 06:00 ص
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
Advertisements
قسم التوك شو
عبلة الكحلاوي: 
كثير من أهالي مصابي كورونا داخل الجمعية رفضوا استلامهم
رغم الإصابات بكورونا لم نغلق دار الباقيات الصالحات
نطالب المصريين بالتكاتف والصبر.. والتحري قبل نشر الأخبار

أعلنت  الدكتور عبلة الكحلاوى  العميد الاسبق  لكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر  ومؤسسة دار الباقيات الصالحات  لمرضي الزهايمر واطفال السرطان أن حالات المصابين بكورونا لدى الدار14 فردا.

واضافت ان الدار نجحت فى التعامل مع  الحالات المصابة بوصول النتيجة الى استقرار 9 حالات وتعافى حالتين و3 حالات فقط حرجه وتم  اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة حتى تستمر الدار فى اداء دورها المجتمعي الخدمي لكل المصريين.

واشادت الكحلاوى في بيان لها بسرعة تواصل  وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووجهت  بنقل الحالات الحرجة لمستشفى العزل التابعة للدولة  كما وجهت د.نفين القباج  وزيرة التضامن بتطهير الدار والاطمئنان على جميع المسنين.

وأشارت إلى إنها منعت الزيارات فى دار مسنين "الباقيات الصالحات" الخاصة بها من بداية جائحة كورونا، ولكنها فوجئت منذ عدة أيام بوجود حالات إصابة بالفيروس فى الدار.

وأشارت الكحلاوي أن وزارة الصحة قامت بالتواصل معها لتقديم أى مساعدة، كما تلقت اتصالا كذلك من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، موضحة أن هناك حالتين من المصابين أعمارهما 80 عاما جرى تحسن حالتهما الصحية وهناك حالات مستقرة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء التحاليل للمتواجدين بالدار، وعزل الحالات المصابة موضحة أن هناك شائعات تؤكد أن الدار قد تم غلقها مؤكدة أن الدار لم تغلق.

وتابعت الدكتورة عبلة الكحلاوي " من يتواجدون في دار المسنين أعتبرهم أبنائي و مصر ستظل حلوة  بأهلها وهناك الكثيرون تواصلوا معي بعد الإصابات بكورونا بالدار و ومصر بخير دائما وادعو بالشفاء للمصابين.

وطالبت الكحلاوي بتحرى الدقة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث أخبارا خاطئة قائلة نحن مسئولون امام الله  فلا يجب ابدا ان نكون معول هدم  لصرح خير، اقامه الله بنية طيبة وهى ابتغاء وجهه الكريم.

ودعت الكحلاوي المصريين بالتكاتف ومواجهة وباء كورونا بالصبر واتخاذ الاجراءات الاحترازية وقيام كل شخص بدوره حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد ويرزقنا أجر الابتلاء والصبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتصال مع الكحلاوي.. التضامن تتدخل لـ إنقاذ المسنين بالباقيات الصالحات من كورونا

بعد إصابة ٩ حالات بـ كورونا.. الهلال الأحمر يعقم الباقيات الصالحات.. صور

3 حالات حرجة بـ"الباقيات الصالحات".. الكحلاوي لـ صدى البلد: 14 إصابة بالجمعية وشفاء 2

عبلة الكحلاوي: كثير من أهالي مصابي كورونا داخل الجمعية رفضوا استلامهم.. فيديو

عبلة الكحلاوي: رغم الإصابات بكورونا لم نغلق دار الباقيات الصالحات

عبلة الكحلاوى تطالب المصريين بالتكاتف والصبر.. والتحري قبل نشر الأخبار

ترشيحاتنا

الصحة: تنبيه مشدد للمستشفيات باستقبال مصابي كورونا وعمل اللازم

أبكتني كلمات الثناء والدعاء.. أيمن عبد المجيد يعلن تحسن حالته

أنا كنت هانم ... كارولين عزمي تبكي علي التيك توك.. فيديو

أخبار الفن.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي.. تفاصيل قضية طفل أحمد الفيشاوي.. حقيقة خطوبة ابنة أصالة

رغم خلافاتنا الكثيرة.. مرتضى منصور: الود كان يسود علاقتي مع محمود طاهر.. فيديو

الريال السعودى بــ4.20 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم

AdvertisementS

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

عبلة الكحلاوي: بعض أهالي مصابي كورونا داخل جمعية الباقيات الصالحات رفضوا استلامهم.. ولن نغلق الدار.. والحالات مستقرة

مش قادر أتحمل الألم.. انتحار مريض كورونا شنقا داخل منزله في أوسيم

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

بعد انتهاء أزمة كورونا.. الحكومة: ندرس استمرار غلق المحلات ليلا .. فيديو

ناهد رشدي: فوجئت بالكيس الأسود في مشهد فرح سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور

بعد إصابة زوجته بكورونا.. رئيس أوكرانيا يلغي اجتماعاته وزياراته

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

حريق في عمارة أحمد عيد عبد الملك والمطافى تنقذ الموقف

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

لن أعيش في جلباب أبي.. قصة مسلسل رفضه نور الشريف | نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعقًا بالكهرباء.. شرطي أمريكي يتسبب في عاهة مستديمة لشاب أسود.. شاهد

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

جريمة هزت بريطانيا.. رجل يوجه عدة طعنات لامرأة وسط الشارع| فيديو وصور