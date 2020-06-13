عبلة الكحلاوي: بعض أهالي مصابي كورونا داخل جمعية الباقيات الصالحات رفضوا استلامهم.. ولن نغلق الدار.. والحالات مستقرة

عبلة الكحلاوي:

كثير من أهالي مصابي كورونا داخل الجمعية رفضوا استلامهم

رغم الإصابات بكورونا لم نغلق دار الباقيات الصالحات

نطالب المصريين بالتكاتف والصبر.. والتحري قبل نشر الأخبار





أعلنت الدكتور عبلة الكحلاوى العميد الاسبق لكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر ومؤسسة دار الباقيات الصالحات لمرضي الزهايمر واطفال السرطان أن حالات المصابين بكورونا لدى الدار14 فردا.





واضافت ان الدار نجحت فى التعامل مع الحالات المصابة بوصول النتيجة الى استقرار 9 حالات وتعافى حالتين و3 حالات فقط حرجه وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة حتى تستمر الدار فى اداء دورها المجتمعي الخدمي لكل المصريين.





واشادت الكحلاوى في بيان لها بسرعة تواصل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووجهت بنقل الحالات الحرجة لمستشفى العزل التابعة للدولة كما وجهت د.نفين القباج وزيرة التضامن بتطهير الدار والاطمئنان على جميع المسنين.





وأشارت إلى إنها منعت الزيارات فى دار مسنين "الباقيات الصالحات" الخاصة بها من بداية جائحة كورونا، ولكنها فوجئت منذ عدة أيام بوجود حالات إصابة بالفيروس فى الدار.





وأشارت الكحلاوي أن وزارة الصحة قامت بالتواصل معها لتقديم أى مساعدة، كما تلقت اتصالا كذلك من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، موضحة أن هناك حالتين من المصابين أعمارهما 80 عاما جرى تحسن حالتهما الصحية وهناك حالات مستقرة.





ولفتت إلى أنه تم إجراء التحاليل للمتواجدين بالدار، وعزل الحالات المصابة موضحة أن هناك شائعات تؤكد أن الدار قد تم غلقها مؤكدة أن الدار لم تغلق.





وتابعت الدكتورة عبلة الكحلاوي " من يتواجدون في دار المسنين أعتبرهم أبنائي و مصر ستظل حلوة بأهلها وهناك الكثيرون تواصلوا معي بعد الإصابات بكورونا بالدار و ومصر بخير دائما وادعو بالشفاء للمصابين.





وطالبت الكحلاوي بتحرى الدقة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث أخبارا خاطئة قائلة نحن مسئولون امام الله فلا يجب ابدا ان نكون معول هدم لصرح خير، اقامه الله بنية طيبة وهى ابتغاء وجهه الكريم.





ودعت الكحلاوي المصريين بالتكاتف ومواجهة وباء كورونا بالصبر واتخاذ الاجراءات الاحترازية وقيام كل شخص بدوره حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد ويرزقنا أجر الابتلاء والصبر.