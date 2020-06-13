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فن

آخر كلمات الراحل محمود مسعود للشعب المصري قبل وفاته بأيام.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 05:02 ص
الراحل محمود مسعود
الراحل محمود مسعود
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ميرنا محمود
نشر احمد محمود مسعود نجل  الفنان الراحل محمود مسعود اخر كلمات والده قبل وفاته بأيام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء الفيديو برسالة شكر من  الراحل محمود مسعود لكل من اثر في حياتة و تعلم منه الكتير خاصة الشعب المصري. 

 وكتب أحمد معلقا على الفيديو : اخر فيديو صورته لبابا 

حيث قال الراحل محمود مسعود في الفيديو: لما سألوني تقدم الشكر لمين لقيت ناس كتير تستحق الشكر، ولكن لما فكرت لقيت مفيش احسن من الشعب المصري هو  الي أقدمله  الشكر علي تحملة للصعاب ووقوفة بجانب  حكومته الي اختلفت عن كل الحكومات السابقة وبدا يحس اننا دولة واحدة لذلك الشعب دا خالد وهبقي خالد.

اقر ايضا :

يذكر ان توفي  محمود مسعود  عن عمر يناهز 68 عاما ،وقررت أسرة الفنان الراحل محمود مسعود إقامة مراسم تشييع الجثمان ودفنه، وذلك عقب الانتهاء من الأوراق الخاصة بتصريح الدفن. 

ونقل جثمان الفنان الراحل من المستشفى الذي توفى بداخله بعد تعرضه إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية، إلى مقابر الأسرة مباشرة ويتم إقامة صلاة الجنازة في المقابر. 

وشارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

كانت آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.




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آخر فيديو صورته لبابا

Posted by Ahmed Masoud on Friday, 12 June 2020
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