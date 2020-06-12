AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد وفاته.. تعرف على آخر أعمال الفنان محمود مسعود

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:25 ص
محمود مسعد
محمود مسعد
Advertisements
شروق ابراهيم
رحل عن عالمنا الفنان محمود مسعود في هدوء مثلما كان حضوره في الحياة، ولكن على الشاشة كان مؤثرا وصاحب أداء تمثيلي مميز وقدم خلال مشواره عدد من الأعمال الفنية الهامة.

ويعد مسلسل" خيانة عهد" هو اخر اعمال محمود مسعد الفنية والذي جسد خلاله دور والد الفنانة جومانا مراد الذي يتبرأ منها بسبب سلوكها واخلاقها المنحلة. 

اقرأ ايضا 

ويبدو أن محمود مسعد عاد مشهد موته مرتين في اقل من شهر عندما توفى في الحلقات الاخيرة من المسلسل وهو غير راض عن ابنته، ليغيبه الموت في الحقيقة.

وتوفى محمود مسعود بعد إصابته بهبوط بالدورة الدموية فجر امس الخميس عن عمر يناهز 68 عاما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ 75 عاما

أحمد صلاح حسني ينعى وفاة الفنان أحمد دياب

رجل ذو قيم وأخلاق.. حسام الحسينى ينعى الشيخ صالح كامل

أخبار الفن.. رحيل أيقونة الكوميديا حسن حسني دون عزاء.. ونرصد أشهر أعماله وأزمات حياته

بهبوط حاد في الدورة الدموية.. إيهاب فهمي ينعي محمود مسعود

البيت الفنى للمسرح ينعى الفنان محمود مسعود

ترشيحاتنا

قارب عدد الـ40 ألفا.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

وزير الإعلام: الحكومة تدرس استمرار إغلاق المحلات ليلًا بعد انتهاء كورونا

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

يطرح في سبتمبر.. مستشار الرئيس: لقاح ضد كورونا في التجارب النهائية

إصابة منى إش إش طليقة ماجد المصري بفيروس كورونا

النتيجة خلال ساعات.. رجاء الجداوي تجري المسحة الثانية لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة على كورونا.. تحذيرات خطيرة من الطفح الجلدي

سقوط تمثال على رأس متظاهر أمريكي حاول هدمه.. صور

عروس تنهي علاقتها بصديقتها المقربة بسبب تصرف مفاجئ في حفل الزفاف.. تفاصيل