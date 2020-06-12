بعد وفاته.. تعرف على آخر أعمال الفنان محمود مسعود

رحل عن عالمنا الفنان محمود مسعود في هدوء مثلما كان حضوره في الحياة، ولكن على الشاشة كان مؤثرا وصاحب أداء تمثيلي مميز وقدم خلال مشواره عدد من الأعمال الفنية الهامة.





ويعد مسلسل" خيانة عهد" هو اخر اعمال محمود مسعد الفنية والذي جسد خلاله دور والد الفنانة جومانا مراد الذي يتبرأ منها بسبب سلوكها واخلاقها المنحلة.





اقرأ ايضا





ويبدو أن محمود مسعد عاد مشهد موته مرتين في اقل من شهر عندما توفى في الحلقات الاخيرة من المسلسل وهو غير راض عن ابنته، ليغيبه الموت في الحقيقة.





وتوفى محمود مسعود بعد إصابته بهبوط بالدورة الدموية فجر امس الخميس عن عمر يناهز 68 عاما.



