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فن

الطيب الإنسان المثقف.. مدحت العدل ينعى محمود مسعود

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:55 ص
محمود مسعود
محمود مسعود
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محمد بدران




نعى السيناريست مدحت العدل، الفنان القدير محمود مسعود الذي توفي امس الخميس عن عمر يناهز 68 عاما.


وكتب مدحت العدل من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"‏البقاء لله ..الفنان الرائع محمود مسعود ..الطيب الإنسان المثقف"

وشارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".


كانت آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.


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