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ابنة الفنان الراحل محمود مسعود: مش لازم الناس تموت علشان تتكرم

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:52 م
محمود مسعود
محمود مسعود
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عبد الخالق صلاح
قالت إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إنها واسرتها تفاجأوا بمظاهرة حب كبيرة على السوشيال ميديا، عقب رحيل والدها، معربة عن حزنها نتيجة عدم تكريم والدها فى حياته خاصة وأنه قدم الكثير للفن وللفنانين، وتابعت:" مش لازم الناس تموت علشان تتكرم".


وأضافت إيمان مسعود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تتمنى تكريم والدها بشكل يليق بتاريخه وهو على قيد الحياة ، وتابعت:"بيت بابا كان بمثابة أكاديمية فنية طلع منها فنانين كثر ..أحمد السقا كان يقول لبابا ياخال ..أنا فرحت وذهلت بكمية الحب لبابا".


ولفتت ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إلى أن اباها كان يعانى صحيًا خلال الفترة الأخيرة وفارق الحياة عقب اشتداد المرض عليه.
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