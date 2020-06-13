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حوادث

كشف غموض العثور على جثة شخص مقتولا بطوخ

السبت 13/يونيو/2020 - 05:16 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث مركز طوخ من كشف غموض حادث العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا داخل احدى الاراضى الزراعية بقرية المنزلة دائرة المركز حيث تم التعرف على الجثة.
ونجحت المباحث في كشف السبب وراء ارتكاب الواقعة وتبين أن عاطلين قاما باستدراج القتيل من منطقة الخصوص بحجة توصيلهما إلي مدينة طوخ وقاما بخنقه وسرقة التوك توك وألقى القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ قد تلقى بلاغا من أهالي قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى حالة تحلل، مدفونة فى أحد الأراضي الزراعية بالقرية.
وانتقل على الفور المقدم محمود اسماعيل والنقيب حسام الحسيني معاون المباحث وتم استخراج الجثه وتبين أنها لشخص فى العقد الخامس من العمر مقتولا ومدفون بالأرض وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق وأنها لشخص يبلغ تقريبا 51 عاما ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتم تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي مفتش المباحث وتوصلت التحريات إلي كشف هوية القتيل ويدعى أشرف ف م 51 سنة من منطقة الخصوص، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين قاما باستدراج المجنى عليه من مدينة الخصوص بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة طلبا منه ترك التوك توك والعودة من مكان ما جاء فرفض وأصر على أخذ التوك توك فقام أحد المتهمين بخنقه بشال.

وعقب التأكد من وفاته قاما بحفر حفرة في أرض زراعية بقرية المنزلة وقاما بدفن الجثة بها واستوليا على التوك توك ومتعلقات المجنى عليه وفرا هاربين.
وتمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ والنقيب حسام الحسينى معاون المباحث من ضبطهما وهما  ا ق  22 سنه وم ك  23 سنة واعترفا بارتكاب الواقعه بغرض سرقة التوك توك وأرشدا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.
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