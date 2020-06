رغم إجراءات الحظر.. احتجاجات في باريس ضد عنف الشرطة |شاهد

اقرأ أيضا:

وأغلقت المطاعم والمتاجر في باريس بأوامر من الشرطة، قبل انطلاق المسيرات ضد وحشية رجال الأمن والعنصرية ضد السود، على غرار الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة ضد مقتل جورج فلويد، الأمريكي ذو الأصول الافريقية علي يد شرطة مدينة منيابوليس.

كما ركع المحتجون على ركبهم مطالبين بالعدالة لـ"أداما" وهو فرنسي أسود احتجزته الشرطة الفرنسية عام 2016، وتوفي في ظروف غامضة.

ويردد المتظاهرون شعارات مناهضة للعنصرية، مستوحاة من المتظاهرين في بلدان أخرى ضد عنصرية الشرطة، على غرار "حياة السود تهمنا" ، الشعار الذي هز جميع الولايات الأمريكية.

Look at the March in Paris for #GenerationAdama and Police violence #BlackLivesMatters

The mobilization is still there ! 👏🏾👊🏾

pic.twitter.com/DBDzF9om34