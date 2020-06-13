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رغم إجراءات الحظر.. احتجاجات في باريس ضد عنف الشرطة |شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 05:13 م
احتجاجات في باريس
احتجاجات في باريس ضد عنف الشرطة الفرنسية والعنصرية
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رحيم يسري
تشهد العاصمة الفرنسية باريس تجمع للمتظاهرين بالآلاف احتجاجا على عنف الشرطة وعنصريتها، وذلك رغم استمرار إجراءات الحظر المتعلقة بمكافحة "كورونا" بمنع تجمع أكثر من 10 أفراد.

ووصل عدد المتظاهرين في ميدان الجمهورية بالعاصمة باريس إلى نحو 20 ألف، بينما حاولت الشرطة حظر التجمع بمنع المتظاهرين من الخروج من الساحة واستكمال مسيرتهم.

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وأغلقت المطاعم والمتاجر في باريس بأوامر من الشرطة، قبل انطلاق المسيرات ضد وحشية رجال الأمن والعنصرية ضد السود، على غرار الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة ضد مقتل جورج فلويد، الأمريكي ذو الأصول الافريقية علي يد شرطة مدينة منيابوليس.

كما ركع المحتجون على ركبهم مطالبين بالعدالة لـ"أداما" وهو فرنسي أسود احتجزته الشرطة الفرنسية عام 2016، وتوفي في ظروف غامضة.

ويردد المتظاهرون شعارات مناهضة للعنصرية، مستوحاة من المتظاهرين في بلدان أخرى ضد عنصرية الشرطة، على غرار "حياة السود تهمنا" ، الشعار الذي هز جميع الولايات الأمريكية.
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