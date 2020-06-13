بعد تصدرها التريند.. 5 صور لـ آمال ماهر بإطلالات مختلفة

تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند تويتر بعد تألقها في حفلها المباشر على قناة MBC مصر من أمام الأهرامات بقيادة المايسترو هاني فرحات.
وتتميز الفنانة آمال ماهر بإطلالتها الأنيقة والمميزة وأغلب الأوقات الإطلالات الغريبة من تسريحات الشعر وملابس بألوان وقصات مختلفة لتواكب الموضة والأزياء الجديدة.
من الناحية الجمالية تعتمد آمال ماهر علي إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب وأحمر الشفاه باللون الأحمر والغوامق.
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وفي الحفل قدمت آمال ماهر 16 أغنية بدأتها بـ "ياما عز عليا بعادك، أعرف منين، من السنة للسنة، ضميري بيأنبني، قالوا بالكتير، بداية بدايتك، لو كان بخاطري، ماتسبنيش، اتقي ربنا فيا، يا عيني عليكي يا طيبة، أديني فرصة كما قدمت أغنية العيون السود للفنانة القديرة وردة وأغنية على قد الشوق للفنان عبد الحليم حافظ وأغنية أنت وحدك من كلمات تركي آل شيخ وألحان رابح صقر وقامت بغناء اللي قادرة أحدث أغاني آمال ماهر والتي تعتبر المرة الأولى التي تقدمها لايف للجمهور واختتمت الحفل بأغنية طوبة فوق طوبة.