بعد تصدرها التريند.. 5 صور لـ آمال ماهر بإطلالات مختلفة

تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند تويتر بعد تألقها في حفلها المباشر على قناة MBC مصر من أمام الأهرامات بقيادة المايسترو هاني فرحات.





وتتميز الفنانة آمال ماهر بإطلالتها الأنيقة والمميزة وأغلب الأوقات الإطلالات الغريبة من تسريحات الشعر وملابس بألوان وقصات مختلفة لتواكب الموضة والأزياء الجديدة.





من الناحية الجمالية تعتمد آمال ماهر علي إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب وأحمر الشفاه باللون الأحمر والغوامق.





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