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رياضة

ليجانيس يسجل الخسارة الـ15 فى الدوري الإسباني على يد بلد الوليد.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:13 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق بلد الوليد فوزا ثمينا علي حساب ليجانس بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بوتاركي فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا" .

ونجح فريق بلد الوليد فى اقتناص النقاط الثلاث خارج دياره علي ليجانس بعد غياب استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .

وافتتح بلد الوليد التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق إنيس أونال بعدما استغل خطأ فادحا من مدافع وحارس ليجانس وسدد الكرة والمرمي خال تماما .

وأضاف بلد الوليد الهدف الثاني فى الدقيقة 54 عن طريق روبين ألكاراز من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء .

وقلص ليجانيس الفارق فى الدقيقة 84 عن طريق  أوسكار رودريجيز من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة يبتعد بلد الوليد عن قاع الدوري ويرفع رصيده الي النقطة 32 فى المركز الـ14 .

ويسجل ليجانيس الخسارة رقم 15 في هذا الموسم ويتوقف فى المركز الـ19 برصيد 23 ويبقي فى منطقة الخطر .
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