ليجانيس يسجل الخسارة الـ15 فى الدوري الإسباني على يد بلد الوليد.. فيديو

حقق فريق بلد الوليد فوزا ثمينا علي حساب ليجانس بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بوتاركي فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا" .
ونجح فريق بلد الوليد فى اقتناص النقاط الثلاث خارج دياره علي ليجانس بعد غياب استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .
وافتتح بلد الوليد التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق إنيس أونال بعدما استغل خطأ فادحا من مدافع وحارس ليجانس وسدد الكرة والمرمي خال تماما .
وأضاف بلد الوليد الهدف الثاني فى الدقيقة 54 عن طريق روبين ألكاراز من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء .
وقلص ليجانيس الفارق فى الدقيقة 84 عن طريق أوسكار رودريجيز من ركلة جزاء .
وبهذه النتيجة يبتعد بلد الوليد عن قاع الدوري ويرفع رصيده الي النقطة 32 فى المركز الـ14 .
ويسجل ليجانيس الخسارة رقم 15 في هذا الموسم ويتوقف فى المركز الـ19 برصيد 23 ويبقي فى منطقة الخطر .